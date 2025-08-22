Інтерфакс-Україна
Двох хлопців 21 та 22 років вдалося повернути з окупованого Криму – Єрмак

Ще двох громадян України – хлопців 21 та 22 років – вдалося повернути з тимчасово окупованого Криму в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Вони зростали в умовах окупації, відчували постійний тиск і приниження. Тривалий час не мали можливості виїхати. Тепер – вони вдома, у вільній Україні. Разом із рідними. І з правом на власне майбутнє", - написав Єрмак в Телеграм у п'ятницю.

Як повідомлялося, 15 червня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомляла, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1359 дітей. Окрему увагу приділили необхідності повернення викрадених дітей, чиї імена увійшли до початкового списку, який Україна передала РФ під час перемовин у Стамбулі в межах заходів з побудови довіри. Після цього з окупованої території в Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернулися ще не менше 45 дітей, підлітків та юнаків (не рахуючи двох, про якого повідомив Єрмак 22 серпня), а також дехто з їх батьків.

 

