Дорожній рух Подільським мостовим переходом буде повністю відкрито в суботу - Кличко

Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

Рух Подільським мостовим переходом буде повністю відкритий цієї суботи, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"В суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході повністю відкриємо рух всіма смугами в обох напрямках. По 4 смуги (для автівок, громадського транспорту та велосипедистів) в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. А далі – по 2 смуги. Також відкриємо проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю", - повідомив він у фейсбук за результатами перевірки робіт.

Кличко повідомив, що на мосту, зокрема, облаштували велосипедні доріжки в обидва боки загальною довжиною понад 11 км, передбачили смуги для громадського транспорту, влаштували додатковий світлофор на перетині траси Подільського мостового переходу з вул. Центральною Садовою зі зміною організації руху. Також повністю облаштовано транспортно-пересадочний вузол для пасажирів швидкісного трамваю та міської електрички.

Наразі на об’єкті завершують деякі технічні роботи.

Дорожній рух Подільським мостом через річку Дніпро зі з’їздом на вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича відкрили 1 грудня 2024 року. Тоді був дозволений рух для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування.