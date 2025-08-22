Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів - Свириденко

Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни" - написала Свириденко по результатам засідання уряду в пʼятницю.

Вона зазначила, що рада бачити, злагоджену роботу міністерств, щоб "кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе".