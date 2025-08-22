Інтерфакс-Україна
Події
13:14 22.08.2025

Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів - Свириденко

1 хв читати
Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів - Свириденко

Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни" - написала Свириденко по результатам засідання уряду в пʼятницю.

Вона зазначила, що рада бачити, злагоджену роботу міністерств, щоб "кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе".

Теги: #війна #свириденко #компенсація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 22.08.2025
Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

13:13 22.08.2025
Кабмін схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики - Свириденко

Кабмін схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики - Свириденко

12:44 22.08.2025
Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

11:40 22.08.2025
Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

11:20 22.08.2025
Свириденко: йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Свириденко: йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

21:05 21.08.2025
Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

20:47 21.08.2025
Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися в Степногірську Запорізької області – DeepState

Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися в Степногірську Запорізької області – DeepState

16:57 21.08.2025
Трамп про війну України та РФ: Неможливо виграти війну, не атакуючи країну-загарбника, цікаві часи попереду

Трамп про війну України та РФ: Неможливо виграти війну, не атакуючи країну-загарбника, цікаві часи попереду

15:21 21.08.2025
Свириденко: Представники влади на зв'язку з керівництвом заводу Flex по першочергових заходах

Свириденко: Представники влади на зв'язку з керівництвом заводу Flex по першочергових заходах

10:26 21.08.2025
РФ думає про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе", - Зеленський

РФ думає про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе", - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Зеленський анонсував щоденні кроки партнерів на підтримку України

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону - законопроєкт

В Україні немає загальної державної програми релокації пенітенціарних установ на період воєнного стану – юрист

Найближчі два дні будуть прохолодними та дощовими, у День Незалежності в Києві очікується короткочасний дощ

ВМС ЗСУ уразили 5 розвідувальних БпЛА на аеродромі "Херсонес" ТОТ Криму

УЧХ надасть грошову допомогу зареєстрованим евакуйованим у Лозівському ТЦ

"Метінвест" передав Нацгвардії 33 авто на 25 млн грн

Окупанти обстріляли Костянтинівку дронами та авіабомбами, є численні руйнування - влада

Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

"Нафтогаз" та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

Уряд не розглядає питання підвищення тарифів на житлові потреби – Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА