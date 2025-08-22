Кабмін схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/87

Кабінет міністрів схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні ми зробили крок назустріч нашим захисникам і захисницям. Присвятили окреме засідання уряду питанням ветеранської політики та ухвалили 11 рішень. По-перше — схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики" - написала Свириденко по результатам засідання уряду в пʼятницю.

За її словами, законопроект визначає статуси ветеранів і їхніх родин та гарантує підтримку: медичну, освітню, соціальну, правову.

Також в проекті документу передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам’яті загиблих.

"Усі наявні пільги і документи залишаються чинними. Також підтримали законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - додала вона.

Свириденко заявила, що уряд очікує восени ухвалення парламентом цих законопроєктів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.