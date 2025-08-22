Інтерфакс-Україна
12:02 22.08.2025

Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

Через обстріли окупаційної армії РФ населених пунктів Херсонської області одна людина загинула та 21 поранена, серед постраждалих – троє поліцейських та парамедик, повідомляє пресслужба Національної поліції України у п'ятницю.

"Вранці окупанти обстріляли з артилерії житлову забудову у Дніпровському районі. Загинув 61-річний чоловік, який під час атаки перебував на вулиці. Отримали поранення дев’ять людей віком від 18 до 77 років. У них контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, різані рани, уламкові поранення різних частин тіла. Також постраждали двоє 23-річних працівників поліції, у них контузії. Зазнали пошкоджень вісім багатоквартирних будинків та два автомобілі", - йдеться у повідомлені на сайті відомства.

За інформацією, біля Молодіжного російський дрон атакував карету екстреної медичної допомоги, яка прямувала на виклик до травмованої дитини у Богданівку. Внаслідок скиду вибухівки постраждав 47-річний парамедик. Він дістав контузію, мінно-вибухову та черепно-мозкову травми

У Херсоні під артилерійськими ударами з лівого берега Дніпра перебував і мікрорайон "Таврійський". Дістали поранення п’ять людей. У 54-річної жінки та чотирьох чоловіків віком від 47 до 60 років діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Пошкоджено багатоквартирний будинок, будівлю банку, магазин, службовий автомобіль поліції та дві цивільні автівки. З артилерії військові РФ обстріляли і прибережну зону Корабельного району обласного центру. Травмувався 29-річний працівник поліції, в нього контузія.

У Бериславському районі працівники поліції, які їхали на евакуацію громадян у небезпечну зону, здійснили наїзд на кілька протипіхотних мін типу "пелюстка". Внаслідок вибухів транспортний засіб пошкоджено. Поліцейські, на щастя, не постраждали.

За даними правоохоронців, за добу на Херсонщині внаслідок російських ударів одна людина загинула та 21 поранена. Через обстріли пошкоджено 26 об’єктів: 10 багатоквартирних та два приватні будинки, медичний заклад, інфраструктуру заводу, будівлю банку, службовий автомобіль поліції та вісім цивільних автівок, два магазини.

Теги: #нацполіція #постраждалі #херсонщина #обстріл

