Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 584 обстріли по 12 населених пунктах Запорізької області, є постраждала, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 584 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Одна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці, Успенівці та Малинівці, а 6 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Новоданилівку, Малу Токмачку, Щербаки.

Також 396 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Малинівку, а 170 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки, Новоандріївки.

Між тим, надійшло 50 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.