06:20 22.08.2025

Ексглава МЗС Литви: атакою на американський завод РФ відкрито принижує США

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що масштабний обстріл України з боку Росії у ніч на четвер мав на меті не лише продемонструвати несхвалення мирних зусиль, а й публічно принизити США.

"Росіяни явно нервують, що "сеанс гіпнозу" Путіна на Алясці може провалитися. Запуск 600 безпілотників та 40 ракет по Україні, включаючи американський завод, - це не просто прояв несхвалення пошуку миру. Це відкрите приниження США та їхніх зусиль", - написав він в соцмережі Х.

