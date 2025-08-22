Ексглава МЗС Литви: атакою на американський завод РФ відкрито принижує США

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що масштабний обстріл України з боку Росії у ніч на четвер мав на меті не лише продемонструвати несхвалення мирних зусиль, а й публічно принизити США.

"Росіяни явно нервують, що "сеанс гіпнозу" Путіна на Алясці може провалитися. Запуск 600 безпілотників та 40 ракет по Україні, включаючи американський завод, - це не просто прояв несхвалення пошуку миру. Це відкрите приниження США та їхніх зусиль", - написав він в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/LinkeviciusL/status/1958571232141484543