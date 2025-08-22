Інтерфакс-Україна
Події
00:26 22.08.2025

Сили безпілотних систем повторно уразили нафтопровід "Дружба" в РФ - командувач

1 хв читати

Сили безпілотних систем повторно уразили нафтопровід "Дружба" в Брянській області Росії.

Відео з пожежею публікує командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді, етнічний угорець з Ужгорода з позивним "Мадяр".

Як повідомлялося 18.08, удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська область, РФ) зупинив роботу нафтопровіду "Дружба", який російська нафта постачається через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії на невизначений термін.

Джерело: https://t.me/robert_magyar/1273

Теги: #удар #нафтопровід #рф

