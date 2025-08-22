Сили безпілотних систем повторно уразили нафтопровід "Дружба" в РФ - командувач

Сили безпілотних систем повторно уразили нафтопровід "Дружба" в Брянській області Росії.

Відео з пожежею публікує командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді, етнічний угорець з Ужгорода з позивним "Мадяр".

Як повідомлялося 18.08, удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська область, РФ) зупинив роботу нафтопровіду "Дружба", який російська нафта постачається через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії на невизначений термін.

Джерело: https://t.me/robert_magyar/1273