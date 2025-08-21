Українців об'єднують насамперед перемоги ЗСУ, роз’єднують взаємні звинувачення та політконфлікти – соцопитування

Перемоги Збройних сил України є ключовим фактором єднання українців сьогодні - 55% вибрали цей пункт, відповідаючи на запитання, з чим вони асоціюють незалежність і єдність, свідчать результати національного онлайн-опитування до Дня Незалежності, проведеного Соціологічною групою Рейтинг з 30 липня по 6 серпня.

На другому місці серед об'єднавчих факторів – взаємодопомога (цей пункт вибрала понад третина опитаних). Також значний потенціал для об’єднання має відбудова країни - її також позначили близько третини українців за кордоном і вдома.

Найбільше роз’єднувати суспільство можуть взаємні звинувачення (57%), політичні конфлікти (52%) й економічна криза (37%), свідчать результати опитування. При цьому респонденти, які виїхали в інші країни Європи під час війни відносно більше акцентують увагу на взаємних звинуваченнях (68%) і мовних питаннях (34%) як чинниках роз’єднання.

Серед подій та символів незалежності поруч із декларацією 1991 року (51%) українці згадують опір з 2022 року (51%), події АТО/ООС (42%) і Революцію Гідності (47%) як найважливіші події для формування сучасної нації. Українці, які виїхали до інших країн Європи, відносно частіше згадують серед значимих подій отримання статус кандидата на членство в ЄС (22% порівняно з 15% серед респондентів в Україні).

Як повідомляється на сайті "Рейтинга", більшість українців виступає за вступ до ЄС (75%) і НАТО (71%). Серед українців, які вимушено покинули країну з 2022 року, ця підтримка ще сильніша (83% і 78%).

‍В рамках досліждення методом CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – було опитано 1600 респондентів в підконтрольних регіонах України та 500 в інших 27 країнах Європи віком від 18 років. Результати, зібрані в Україні, зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України, в інших країнах - з використанням актуальних даних UNHC (United Nations High Commissioner for Refugees, показник українців, які подали заяву на отримання притулку, ТП або аналогічні національні програми захисту).