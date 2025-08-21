Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк"

Сили оборони України на покровському напрямку в межах стабілізаційних заходів на добропільському виступі зачистили шість населених пунктів, знищили сотні російських окупантів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Відпрацював на виїзді на покровському напрямку, зокрема в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на добропільському виступі", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

За словами Сирського, незважаючи на чисельну перевагу противника, підрозділи Збройних Сил та Національної гвардії України в результаті успішних ударно-пошукових дій зачистили шість населених пунктів, знищили сотні російських окупантів.

"Відзначаю результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк" новостворених корпусів, які прийняли свої смуги відповідальності та працюють із визначеним комплектом військ. Щиро дякую українським воїнам за хоробрість та самовідданість в обороні української Донеччини", - додав Сирський.

"Заслухав доповіді командирів щодо особливостей оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів. Віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Ключове завдання – ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.