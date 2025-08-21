Інтерфакс-Україна
Події
16:57 21.08.2025

Трамп про війну України та РФ: Неможливо виграти війну, не атакуючи країну-загарбника, цікаві часи попереду

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника на посаді Джозефа Байдена в тому, що він не дав Україні можливості завдавати ударів по країні-агресору, і відзначив неможливість виграти війну країні, що зазнала нападу, не атакуючи країну-нападника.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в наступ. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме стосується України та Росії. Підступний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволяв Україні бити у відповідь, лише захищатися. І що з цього вийшло?" - написав Трамп у власній соцмережі Truth Social в четвер.

Він вкотре заявив, що "цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом", а в кінці написав: "Цікаві часи попереду!".

Допис він проілюстрував двома фотографіями: світлиною т.зв. "кухонних дебатів" у липні 1959 року між головою Ради міністрів СРСР Микитою Хрущовим та на той час кандидатом у президенти США Річардом Ніксоном, а також своєї розмови з Володимиром Путіним. На обох фотографіях і Ніксон, і Трамп тицяють пальцем в опонентів, розповідаючи їм щось та дивлячись їм в очі.

Як розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, історичне фото було зроблене, коли Ніксон доводив Хрущову переваги капіталізму над комунізмом. "Вона підняла популярність Ніксона, але він все одно програв Кеннеді. Але цей момент в історії закріпився, як образ того, що американський президент може через силу в дискусії принижувати лідера радянського союзу. Зараз президент США трансформує це в контекст стосунків з РФ. Принаймні, публічно", - написав він у Телеграм.

Теги: #війна #трамп

