16:37 21.08.2025

Німеччина запропонувала проведення українсько-німецького року культури у 2027 або 2028 р.

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна обговорила з уповноваженим федерального уряду ФРН з питань культури та медіа, державним міністром Вольфрамом Ваймером збереження культурної спадщини, підтримки мистецьких ініціатив та відновлення пошкоджених культурних об’єктів.

"Окрему увагу сторони приділили питанням збереження та відновлення культурної спадщини. Тетяна Бережна представила ініціативи, започатковані на цьогорічній Конференції з питань відновлення України (URC 2025) в Римі — Альянс культурної стійкості та Фонд української культурної спадщини — і запросила Німеччину долучитися до участі в них", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що своєю чергою Ваймер підтвердив зацікавленість у активізації двосторонньої співпраці, у тому числі у реалізації проєктів з реконструкції знакових об’єктів культурної спадщини України, що постраждали внаслідок російських атак.

Зокрема, сторони домовилися визначити перелік таких об’єктів, пріоритетна робота над якими становитиме спільний інтерес.

Крім того, німецькою стороною було запропоновано розглянути ініціативу проведення українсько-німецького року культури у 2027 або 2028 році.

"Ініціатива передбачає масштабний міжкультурний обмін, включаючи вистави, виставки, спільні музейні та літературні проєкти, що охоплять обидві країни. Тетяна Бережна висловила підтримку цій пропозиції, розглядаючи її як важливу платформу для глибшої інтеграції в європейський культурний простір", - йдеться в повідомленні.

