13:33 21.08.2025

В Україні найближчими днями дощі, грози, в окремих районах – град і шквали

Фото: Los Solomas

В Україні у п'ятницю, 22 серпня, у західних, північних, вдень і в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі, вдень, крім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 17-22°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у північних областях 20-25°.

У Києві у п'ятницю хмарно з проясненнями. Помірний дощ, вдень з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°..

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 серпня найвища температура день була 36,6° в 2000р., найнижча вночі 4,6° в 1914р.

В Україні у суботу, 23 серпня, у більшості областей помірні, місцями значні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; вночі на південному сході, вдень на заході країни без опадів.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°; у південно-східній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві у суботу вночі короткочасний дощ; вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

