Шмигаль щодо запуску Defence City: Створюємо сприятливі умови для українських виробників озброєння

Фото: https://mod.gov.ua/

Верховна Рада підтримала ключові законопроєкти про Defence City - спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Створюємо сприятливі умови для українських виробників озброєння. Верховна Рада підтримала ключові законопроєкти про Defence City. (…) Його запуск дасть можливість суттєво наростити виробництво сучасної української зброї та військової техніки, розвивати новітні технології, залучати інвестиції в галузь і підвищити спроможності Сил оборони", - написав Шмигаль у телеграмі у четвер.

За даними міністра. резиденти Defence City отримають низку переваг: Звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування); звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві); звільнення від екологічного податку; спрощення митних процедур; спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції; особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.

За словами Шмигаля, участь у Defence City відкрита для підприємств, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави, відповідають вимогам прозорості та іншим визначеним критеріям.

"Ключова наша мета — повністю забезпечити Сили оборони всім необхідним, розробляти й вдосконалювати власну зброю і техніку та гарантувати безпеку держави в майбутньому завдяки сильній, спроможній армії", - наголосив міністр оборони.