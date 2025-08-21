Інтерфакс-Україна
13:21 21.08.2025

Парламент ухвалив закони про спецрежим Defence City

Верховна Рада в другому читанні та в цілому підтримала законопроєкти №13420 (зміни у Податковий кодекс) та №13421 (зміни у Митний кодекс) для реалізації концепції Defence City.

Згідно з онлайн-трансляцією на YouTube, яку веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), рішення щодо прийняття законопроєкту №13420 підтримали 260 парламентарів, а за проєкт закону №13421 нардепи віддали 258 голосів (за необхідного мінімуму 226 голосів).

"Врешті ми підтримали наш оборонно-промисловий комплекс аби він став у топ-5 світу щодо експортного постачання зброї. Make Ukrainian Defense Industry Great Again. Всім дякую", - прокоментував результат голосування очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм.

Він додав, що цей спецрежим є фундаментом для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць.

Гетманцев нагадав, що до другого читання документи були суттєво доопрацьовані. Саме тому, правовий режим Defence City запроваджується до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС), замість переліку підприємств ОПК створюється реєстр Defence City під управлінням Міноборони.

Крім того, розроблені чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль, що визначаються законом "Про нацбезпеку України".

Передбачається також, що частка кваліфікованого доходу резидента має становити від 75% (для літакобудування — від 50%)

Щодо інструментів підтримки резидентів режиму, то їм надаватимуться податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку), спрощені митні процедури та експортний контроль товарів військового призначення, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду, а також підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

Теги: #закон #defence_city

