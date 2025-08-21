Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства: значна частина з них стосується діяльності посадових осіб центрального офісу держпідприємства "Ліси України" та його філій, повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він уточнив, що у 2023–2025 рр. до суду вже передано 178 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. "Загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад мільярд гривень", - уточнив директор ДБР.

"Характер виявлених правопорушень, їх географія та кількість свідчать не про поодинокі інциденти, а про наявність ознак централізованої, вертикально організованої системи зловживань", - зазначив Сухачов.

Він додав: "Наша мета - зупинити розкрадання національного багатства. Українські ліси не є джерелом незаконного збагачення для обраних".

За словами Сухачова, основними правопорушеннями у цій сфері є передача майна підприємства афілійованим компаніям за заниженими цінами, укладення прямих договорів підряду на мільярдні суми без відкритих процедур, зловживання під час проведення аукціонів із продажу лісопродукції, а також незаконні санітарні рубки без відповідних висновків щодо впливу на довкілля.