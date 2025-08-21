Інтерфакс-Україна
Події
11:40 21.08.2025

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

1 хв читати
Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства: значна частина з них стосується діяльності посадових осіб центрального офісу держпідприємства "Ліси України" та його філій, повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він уточнив, що у 2023–2025 рр. до суду вже передано 178 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. "Загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад мільярд гривень", - уточнив директор ДБР.

"Характер виявлених правопорушень, їх географія та кількість свідчать не про поодинокі інциденти, а про наявність ознак централізованої, вертикально організованої системи зловживань", - зазначив Сухачов.

Він додав: "Наша мета - зупинити розкрадання національного багатства. Українські ліси не є джерелом незаконного збагачення для обраних".

За словами Сухачова, основними правопорушеннями у цій сфері є передача майна підприємства афілійованим компаніям за заниженими цінами, укладення прямих договорів підряду на мільярдні суми без відкритих процедур, зловживання під час проведення аукціонів із продажу лісопродукції, а також незаконні санітарні рубки без відповідних висновків щодо впливу на довкілля.

Теги: #ліси_україни #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 20.08.2025
Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

16:57 18.08.2025
Директор ДБР обговорив із керівництвом Нацполіції та ЗСУ посилення взаємодії у протидії СЗЧ

Директор ДБР обговорив із керівництвом Нацполіції та ЗСУ посилення взаємодії у протидії СЗЧ

16:28 18.08.2025
Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

16:13 18.08.2025
Корпоратизація "Лісів України" передбачає зміну форми власності ДП на АТ - компанія

Корпоратизація "Лісів України" передбачає зміну форми власності ДП на АТ - компанія

15:36 14.08.2025
ДБР завершило розслідування справи про ухилення Шабуніна від військової служби

ДБР завершило розслідування справи про ухилення Шабуніна від військової служби

10:57 14.08.2025
Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

09:36 14.08.2025
ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

16:00 13.08.2025
Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

15:16 13.08.2025
ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

10:08 13.08.2025
Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

ВАЖЛИВЕ

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

Зеленський: Цієї ночі РФ встановила один зі своїх божевільних антирекордів - Москва не має намірів перемовин

Україна не знає, скільки країн готові ввести війська, – Зеленський

ОСТАННЄ

Створено 147 окрему артилерійську бригаду ДШВ ЗС України

РФ вчергове атакувала газотранспортні об’єкти України – Міненерго

Посол ЄС в Україні: Росія завдає масованих ударів, це справжнє обличчя її версії миру

Шмигаль після чергової нічної атаки РФ зазначив важливість передачі Німеччиною додаткових Patriot

Свириденко: Сподіваюсь, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в питанні підвищення зарплат педагогам

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

Саміт перших леді та джентельменів-2025 буде присвячено освіті - Зеленська

Майже 40% українців сплять менше 6 годин - опитування

УЧХ допомагає постраждалим від повітряної атаки РФ на Львів

БПЛА, що вибухнув у Польщі, ймовірно залетів з Білорусі – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА