Інтерфакс-Україна
Події
10:29 21.08.2025

Україна не знає, скільки країн готові ввести війська, – Зеленський

1 хв читати
Україна не знає, скільки країн готові ввести війська, – Зеленський

Точна кількість країн, які готові ввести війська в рамках гарантій безпеки для України, українській стороні наразі невідома, учасники Коаліції охочих розглядають різні види участі, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Ми не знаємо, скільки країн готові до "boots on the ground". Ми знаємо, що в коаліції охочих є 30 країн, які потенційно розглядають свою участь в гарантіях безпеки", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

Він зауважив, що хтось може надати протиповітряну оборону, або робити деякий час патрулювання в небі, у відповідних літаках відповідної кількості, а хтось буде готовий тільки до фінансування, оскільки має нейтралітет або інший статус у своїй Конституції.

"Важливо, що є ці країни, серед яких і Японія, і Австралія, що вони присутні і вони готові. Ми не знаємо, на що саме вони будуть готові, але важливо, що вони є. Трішки часу – і буде приблизне розуміння. Всі ці країни важливі", - наголосив президент.

Водночас, він зауважив, що головний військовий контингент – це українці. "Українській армії потрібна зброя і заробітна плата. І якщо буде така кількість країн, про яку я кажу, то, можливо, тоді забезпечать Україну фінансовою підтримкою і зброєю. Це дуже немало", - пояснив Зеленський.

Теги: #війська #іноземці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 21.08.2025
Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну

Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну

00:01 21.08.2025
Науседа: Литва готова залучити миротворчі війська та спорядження в межах мандату Сейму

Науседа: Литва готова залучити миротворчі війська та спорядження в межах мандату Сейму

17:50 20.08.2025
Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

16:08 15.08.2025
Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії

Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії

09:17 23.07.2025
Через Єдину інформсистему для іноземців уже подано 1,7 тис. заяв на запрошення для вступу до українських вишів

Через Єдину інформсистему для іноземців уже подано 1,7 тис. заяв на запрошення для вступу до українських вишів

11:50 22.07.2025
Попит іноземців на житло преміум-класу в Україні поступово відновлюється – девелопери

Попит іноземців на житло преміум-класу в Україні поступово відновлюється – девелопери

11:27 08.07.2025
Єрмак: Росіяни створили передумови для отримання дешевих добровольців

Єрмак: Росіяни створили передумови для отримання дешевих добровольців

12:27 26.06.2025
КНДР, ймовірно, розгорне додаткові війська в РФ в липні або серпні – ЗМІ

КНДР, ймовірно, розгорне додаткові війська в РФ в липні або серпні – ЗМІ

15:54 18.06.2025
Кабмін затвердив порядок надання та позбавлення статусу УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям

Кабмін затвердив порядок надання та позбавлення статусу УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям

21:08 14.06.2025
Велика Британія перекидає літаки на Близький Схід для підтримки регіональної безпеки – Стармер

Велика Британія перекидає літаки на Близький Схід для підтримки регіональної безпеки – Стармер

ВАЖЛИВЕ

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

Зеленський: Цієї ночі РФ встановила один зі своїх божевільних антирекордів - Москва не має намірів перемовин

РФ думає про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе", - Зеленський

ОСТАННЄ

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Польська та авіація НАТО піднімалася в повітря у зв'язку з ракетною атакою РФ по Україні

Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту

СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

Зеленський про вимоги РФ щодо російської мови: У нас державна мова – українська

Українці Криму: Відкидаємо заклик відмовитися від Криму як буцімто крок до завершення війни з РФ

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Інтенсивність зустрічей головкомів Коаліції охочих вказує на розвиток домовленостей щодо гарантій безпеки, відзначає Зеленський

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА