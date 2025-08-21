ППО знешкодила вночі 577 з 614 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 11 локаціях

Українські сили протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки цієї ночі збили та подавили 546 ударних БпЛА, одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих ракет "Калібр", зафіксовані влучання в 11 локаціях.

Як повідомили Повітряні сили у Телеграмі, всього у ніч на 21 серпня (із 18:40 20 серпня) противник атакував 614-ма засобами повітряного нападу: 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму; 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – РФ; 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – РФ; 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ; 14 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря; 1 ракетою невстановленого типу із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними телеграм-каналу ППО-Радар, основний напрямок удару — Львів, Мукачево (Закарпаття), Луцьк, Дубно (Рівненщина), Дніпро, Донеччина, також зафіксовано точечні влучання/падіння з детонацією на землі у багатьох областях.

Ймовірно, противник повернувся до практики масованих повітряних атак з використанням БпЛА, та ракетних ударів зі наземних, повітряних та морських носіїв.

Як повідомлялось, в ніч на 20 серпня ППО знешкодила вночі 1 з 2 ворожих ракет та 62 з 93 дронів. В ніч на 19 серпня ППО знешкодила шість з десяти ракет та 230 з 270 дронів, випущених російськими окупантами, в ніч на 18 серпня – 88 зі 140 дронів, в ніч на 17 серпня 40 з 60 дронів.

Таким чином ефективність ППО в ніч на четвер склала 93%.

Найменший відсоток випущених російськими окупантами дронів з початку повномасштабного вторгнення був знешкоджений в ніч на 20 липня (лише 25 з 57,44%). Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет був зафіксований в ніч на 9 липня, коли противник випустив 729 дронів та 13 ракет (разом 741 засіб), з них було 303 збито і 415 подавлено (разом 718), що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.