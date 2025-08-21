Інтерфакс-Україна
Події
08:28 21.08.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 167 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5407 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5939 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:19 21.08.2025
Окупанти за добу втратили 830 осіб та 115 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 830 осіб та 115 од. спецтехніки

07:16 21.08.2025
Сили оборони продовжують стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку

Сили оборони продовжують стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку

07:52 20.08.2025
Окупанти за добу втратили 920 осіб та 142 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 142 од. спецтехніки

17:19 19.08.2025
Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки, 31 вже відбито

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки, 31 вже відбито

08:18 19.08.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 186 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 186 бойових зіткнень

17:48 18.08.2025
Перекачка нафти по "Дружбі" повністю зупинена після удару по НПС в Тамбовській області – Генштаб ЗСУ

Перекачка нафти по "Дружбі" повністю зупинена після удару по НПС в Тамбовській області – Генштаб ЗСУ

13:03 18.08.2025
Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

07:31 18.08.2025
Окупанти за добу втратили 940 осіб та 116 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 116 од. спецтехніки

08:24 17.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

07:41 17.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 900 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 900 військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Котіна з посади очільника компанії

У Львові внаслідок атаки БПЛА та крилатих ракет загинула одна людина, двоє поранені

На Дніпропетровщині ППО знищила 18 БпЛА та 2 ракети, є постраждалий та пошкоджена інфраструктура

У Запорізькій області внаслідок авіаударів постраждала літня жінка

У Львові внаслідок комбінованої атаки зазнали пошкоджень десятки будинків, є постраждалі

ОСТАННЄ

Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Котіна з посади очільника компанії

У Львові внаслідок атаки БПЛА та крилатих ракет загинула одна людина, двоє поранені

На Дніпропетровщині ППО знищила 18 БпЛА та 2 ракети, є постраждалий та пошкоджена інфраструктура

У Запорізькій області внаслідок авіаударів постраждала літня жінка

У Львові внаслідок комбінованої атаки зазнали пошкоджень десятки будинків, є постраждалі

Внаслідок ворожої атаки по Мукачеву відомо про 12 постраждалих

21 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Європі доведеться взяти на себе "левову частку тягаря" у вирішенні війни - Венс

Ворог завдав по Запоріжжю два удари, є пошкодження об’єктів інфраструктури – ОВА

Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА