Інтерфакс-Україна
Події
07:20 21.08.2025

Внаслідок ворожої атаки по Мукачеву відомо про 12 постраждалих

1 хв читати
Внаслідок ворожої атаки по Мукачеву відомо про 12 постраждалих

До лікарні Святого Мартина у Мукачеві звернулися 12 постраждалих під час ворожої атаки: десять осіб каретами швидкої допомоги та ще двоє – самостійно, йдеться у повідомленні пресслужби Мукачівської міської ради.

"На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні. Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #атаки_рф #мукачево

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:08 21.08.2025
У Мукачеві ворожий обстріл спричинив пошкодження на підприємстві

У Мукачеві ворожий обстріл спричинив пошкодження на підприємстві

12:34 18.08.2025
Удар по Харкову демонструє, що означає російська вимога укласти мирну угоду замість перемир'я, – посол ЄС

Удар по Харкову демонструє, що означає російська вимога укласти мирну угоду замість перемир'я, – посол ЄС

09:46 18.08.2025
Свириденко: Ця війна триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати

Свириденко: Ця війна триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати

18:55 15.08.2025
Росіяни продовжують атакувати Дніпропетровщину, постраждало троє людей – ОВА

Росіяни продовжують атакувати Дніпропетровщину, постраждало троє людей – ОВА

18:52 15.08.2025
Зеленський: У день перемовин росіяни вбивають, і це багато про що говорить

Зеленський: У день перемовин росіяни вбивають, і це багато про що говорить

08:32 10.08.2025
ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

17:14 07.05.2025
McDonald’s відкрив перший ресторан у Мукачеві та шостий у співпраці з АЗС

McDonald’s відкрив перший ресторан у Мукачеві та шостий у співпраці з АЗС

14:20 30.12.2024
Біля Мукачева перекинувся автобус, 9 із 25 пасажирів госпіталізовані, загиблих немає

Біля Мукачева перекинувся автобус, 9 із 25 пасажирів госпіталізовані, загиблих немає

19:06 18.10.2024
На Закарпатті чоловік украв гроші в сім'ї загиблого на війні хрещеника

На Закарпатті чоловік украв гроші в сім'ї загиблого на війні хрещеника

ВАЖЛИВЕ

Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Котіна з посади очільника компанії

Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Котіна з посади очільника компанії

У Львові внаслідок атаки БПЛА та крилатих ракет загинула одна людина, двоє поранені

На Дніпропетровщині ППО знищила 18 БпЛА та 2 ракети, є постраждалий та пошкоджена інфраструктура

У Запорізькій області внаслідок авіаударів постраждала літня жінка

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Котіна з посади очільника компанії

Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Котіна з посади очільника компанії

У Львові внаслідок атаки БПЛА та крилатих ракет загинула одна людина, двоє поранені

На Дніпропетровщині ППО знищила 18 БпЛА та 2 ракети, є постраждалий та пошкоджена інфраструктура

У Запорізькій області внаслідок авіаударів постраждала літня жінка

У Львові внаслідок комбінованої атаки зазнали пошкоджень десятки будинків, є постраждалі

Окупанти за добу втратили 830 осіб та 115 од. спецтехніки

Сили оборони продовжують стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку

21 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА