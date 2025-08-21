Внаслідок ворожої атаки по Мукачеву відомо про 12 постраждалих

До лікарні Святого Мартина у Мукачеві звернулися 12 постраждалих під час ворожої атаки: десять осіб каретами швидкої допомоги та ще двоє – самостійно, йдеться у повідомленні пресслужби Мукачівської міської ради.

"На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні. Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний", - зазначено в повідомленні.