Сили оборони продовжують стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України на Добропільському напрямку продовжують проведення стабілізаційних заходів, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у телеграм-каналі.

За даними штабу, у результаті активних спільних дій частин та підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", противник зазнає суттєвих втрат.

"Лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня – 1116 осіб), санітарні втрати – 73 особи (загалом – 412), полонений – 1 (разом – 38)", — йдеться у повідомленні.

Також, за даними Генштабу, противник втратив значну кількість техніки та озброєння: знищено та пошкоджено 3 танки (загалом – 12), 3 бойові броньовані машини (9), 24 одиниці авто- й мототехніки (124), 12 гармат (30), 35 безпілотників різних типів (126).

В ході операції зачищено від ворога населені пункти Донецької області: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.