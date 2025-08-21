Ворог завдав по Запоріжжю два удари, є пошкодження об’єктів інфраструктури – ОВА

Ворог завдав по Запоріжжю два удари, унаслідок чого пошкоджено кілька об’єктів промислової інфраструктури, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки. Попередньо, минулося без постраждалих. Деталі уточнюються", - йдеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х ранком четверга.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/24054