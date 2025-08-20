Інтерфакс-Україна
Події
20:11 20.08.2025

Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України

1 хв читати
Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України

Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України, проте не оголосили рішень щодо гарантій безпеки або розгортання сил, повідомив очільник Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

"Сьогодні відбулася чудова, відверта дискусія між начальниками генеральних штабів країн-членів НАТО. А також ми отримали чудову інформацію про стан безпеки від нашого нового Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, який вперше був з нами", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

"Щодо України, ми підтвердили нашу підтримку. Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир. Наші думки залишаються з українськими хоробрими братами і сестрами по зброї. Ми висловлюємо повагу їхній невгамовній відвазі у захисті своєї батьківщини", - додав він.

Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) на даний момент є генерал армії США Алексус Гринкевич, інформує Українська служба Суспільне. Він обійняв цю посаду 4 липня 2025 року, змінивши генерала Крістофера Каволі.

Як повідомлялося, у середу за підсумками саміту у Вашингтоні з урегулювання війни в Україні, відбулося засідання Північноатлантичної ради. За інформацією британської The Guardaian, 20 серпня військові керівники НАТО збиралися "обговорити останні події в Україні, зокрема можливі гарантії безпеки, які можуть бути надані в разі укладення мирної угоди".

 

Теги: #нато #підтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 20.08.2025
Порошенко в ефірі MSNBC: мета Путіна – розколоти захід, він не збирається зупиняти війну

Порошенко в ефірі MSNBC: мета Путіна – розколоти захід, він не збирається зупиняти війну

14:17 20.08.2025
Відбулося засідання Північноатлантичної ради, після обіду – зустріч керівників оборонних відомств країн НАТО

Відбулося засідання Північноатлантичної ради, після обіду – зустріч керівників оборонних відомств країн НАТО

23:50 19.08.2025
МЗС Канади та президент Фінляндії обговорили підтримку України

МЗС Канади та президент Фінляндії обговорили підтримку України

19:06 19.08.2025
Лідери НАТО зустрінуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки

Лідери НАТО зустрінуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки

21:01 18.08.2025
Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО – Трамп

Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО – Трамп

03:42 18.08.2025
Глава КМВА закликав українців до єдності в підтримці президента на переговорах в США

Глава КМВА закликав українців до єдності в підтримці президента на переговорах в США

07:24 15.08.2025
На Алясці пройшов мітинг на підтримку України напередодні саміту Трампа та Путіна

На Алясці пройшов мітинг на підтримку України напередодні саміту Трампа та Путіна

17:14 14.08.2025
Латвія підтримує неможливість розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС

Латвія підтримує неможливість розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС

20:12 13.08.2025
Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

16:16 13.08.2025
Кабмін в середу планує ухвалити пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів - премʼєр

Кабмін в середу планує ухвалити пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів - премʼєр

ВАЖЛИВЕ

Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

Австрія виділить додаткові EUR2 млн гуманітарної допомоги Україні - Сибіга

Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

Міністр закордонних справ Австрії прибула в Одесу

ОСТАННЄ

Масові заходи до Дня Незалежності та дня Харкова пройдуть на території метрополітену

Ізраїльські військові приступили до захоплення міста Газа

Трохи більше 17 МВт УЗЕ приєднано до мереж в Україні на тлі 3ГВт виданих на це техумов

"Нафтогаз" продовжує роботу в Костянтинівці попри постійні обстріли та зруйновану будівлю облгазу – СЕО

План Ізраїлю щодо захоплення Гази призведе до катастрофи, вважає Макрон

Швеція готова сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – прем'єр-міністр

США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду

Кабмін призначив стипендії для переможців мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка - Свириденко

Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА