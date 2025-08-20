Інтерфакс-Україна
17:31 20.08.2025

Британія ввела обмеження проти трьох фізосіб і п'яти компаній за допомогу в обході антиросійських санкцій

Фото: Unsplash

Британська влада в рамках санкцій щодо РФ запровадила санкції проти трьох фізичних осіб, а також п'яти компаній за звинуваченням у тому, що вони сприяли обходу Росією санкцій, повідомляє в середу МЗС Великої Британії.

"Велика Британія присікає спроби Росії обходити санкції, використовуючи фінансові системи і криптовалютні мережі Киргизії", - ідеться в пресрелізі відомства.

У документі наголошується, що цей крок зроблено Великою Британією "після аналогічних заходів з боку США, що демонструє загальну прихильність боротьбі з обходом санкцій".

Як випливає з документа, під британські санкції потрапила криптовалютна біржа Grinex, киргизькі компанії Tengricoin і Old Vector. Крім того, під обмеженнями опинився Capital Bank і його керівник Кантемір Чалбаєв. Також до "чорних списків" внесено компанію Altair holding, що базується в Люксембурзі.

Крім глави Capital Bank, під санкції потрапили Назарбек Жанишбек і громадянин РФ Леонід Шумаков.

14 серпня США внесли до санкційних списків компанію А7, створену за участю банку ПСБ, що спеціалізується на розрахунках для ЗЕД.

Санкції також було введено щодо ТОВ "А7 агент" і ТОВ "А71", криптовалютної біржі Grinex, двох платформ - Exved і INDEFI Smartbank, компанії Garantex Europe (естонська юрособа криптобіржі Garantex), а також компанії Old Vector (Бішкек).

Раніше міністерство юстиції США повідомляло, що 6 березня правоохоронні органи країни разом із Німеччиною та Фінляндією зруйнували онлайн-інфраструктуру Garantex, оскільки вона підозрюється в порушенні санкцій і відмиванні злочинних доходів.

А7 було створено восени минулого року. Компанія пропонує послуги російським експортерам та імпортерам із проведення розрахунків із зарубіжними партнерами. У травні А7 занесли до санкційного списку Великої Британії, а в липні вона потрапила під санкції Євросоюзу.

Теги: #санкції #велика_британія

