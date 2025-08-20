Інтерфакс-Україна
Події
15:41 20.08.2025

Свириденко розповіла на які пріоритетні невійськові напрями підуть кошти після змін в держбюджет

1 хв читати
Свириденко розповіла на які пріоритетні невійськові напрями підуть кошти після змін в держбюджет

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко подякувала Верховній Раді за підтримку змін до державного бюджету.

"Вдячна депутатам за підтримку змін до держбюджету. Додаткові кошти спрямуємо на пріоритетні невійськові напрями — ліки для онкохворих та пацієнтів з важкими захворюваннями, харчування школярів 1–4 класів у всіх областях та учнів 5–11 класів у прифронтових територіях, розвиток військових ліцеїв, підтримку виробників defense tech, допомогу ветеранам і житло для ВПО", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що фінансування забезпечене за рахунок скорочення інших невійськових видатків і оптимізації боргових виплат.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань.

Теги: #держбюджет #верховна_рада #свириденко

