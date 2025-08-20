Інтерфакс-Україна
Події
14:53 20.08.2025

"Укрзалізниця" призначила кілька додаткових потягів у західному напрямку

2 хв читати
"Укрзалізниця" призначила кілька додаткових потягів у західному напрямку

АТ "Укрзалізниця" додало кілька потягів на західний напрямок у серпні-жовтні, йдеться у повідомленні компанії в середу, у тому числі поїзд № 284/283 Ужгород-Київ, який курсуватиме через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік.

"Поїзд підв’язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків, тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у Західному напрямку", – зазначила УЗ у телеграмі.

В числі цих додаткових поїздів також №159/160 Київ — Трускавець відправленням з Києва та Трускавця 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня та №218/217 Чоп — Львів відправленням з Чопа та Львова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня.

Окрім того 27 та 28 серпня буде доданий поїзд №249/250 Київ — Львів відправленням з обох міст, а окремо 25, 28, 30, 31 серпня поїзд № 220/219 Київ — Дніпро відправленням з Києва та Дніпра.

Раніше компанія повідомляла, що за період з 11 по 17 серпня перевезла 644 тис. пасажирів, що на 4,8% або майже на 30 тис. більше, ніж за аналогічний період у 2024 році.

Найбільше пошуків за цей тиждень було на напрямки в обидві сторони "Київ-Львів" – 151,6 тис. запитів проти 21,8 тис. місць. Напрямок "Київ-Одеса" – 92,3 тис. запитів проти 19,1 тис. наявних місць, "Київ-Харків" – 69,2 тис. пошуків і 18,5 тис. місць, "Київ-Перемишль" – 65 тис. запитів проти наявних 22,8 тис. місць та напрямок "Київ-Дніпро" – 55 тис. пошуків і 16,9 тис. місць.

Теги: #потяг #укрзалізниця

