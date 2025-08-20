Київ ще не виділив кошти на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів закладів освіти

Київрада ще не виділила кошти на відновлення пошкоджених влітку 2025 року внаслідок обстрілів закладів освіти, повідомили у відповіді Святошинської райадміністрації.

Як зазначається у відповіді на запит "Інтерфакс-Україна", внаслідок бойових дій у 2025 році у Святошинському районі пошкоджено три заклади дошкільної освіти та 11 закладів загальної середньої освіти. У яслах-садку №134 (вул. Авіаконструкторська, 17/4) пошкоджені дві вхідні групи, 37 вікон, комплект-фурнітури 15 вікон, покрівля; у садку №177 "Сузір'я" (вул. Героїв Космосу, 15-А) - 19 вікон, вхідна група, двері; у дитячому садку №257 (вул. Василя Кучера, 4-А) - 61 вікно, шість вхідних груп.

Пошкоджені: ліцей №13 (вул. Василя Доманицького, 3) - 39 вікон; ліцей №197 ім.Дмитра Луценка (вул. Василя Доманицького, 12) - 232 вікна; початкова школа №197 ім.Дмитра Луценка (вул.Василя Кучера, 6-А) 29 вікон; ліцей №317 (вул. Вахтанга Кікабідзе, 12) - 90 вікон; спеціалізована школа №40 (вул. Львівська, 6/3) - 10 вікон; спеціальна школа №15 (просп. Берестейський, 113) - 26 вікон; спеціальна школа №16 (вул. Депутатська, 1) - 14 вікон та 25 віконних комплект-фурнітур; спеціалізований навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад "Лісова Казка" (вул. Чистяківська, 24) - 88 вікон; ПВНЗ "Європейський університет" (навчальний корпус, бульв. Академіка Вернадського, 16-В) - 40 вікон; ПВНЗ "Європейський університет" (гуртожиток, вул. Депутатська, 15/17) - 100 вікон.

У спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №96 ім. О. К. Антонова (вул. Олександра Оксанченка, 2) пошкоджено 90 вікон. Як повідомили у Святошинській РДА, тут наразі частково відбувається відновлення за кошти ЮНІСЕФ та проводиться обстеження, очікується висновок КП "Київекспертизи".

Загалом у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти пошкоджено 592 вікна. І приклад з відновленням школи№96 за донорські кошти - єдиний.

"Фінансування зазначених заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру за рахунок спеціального фонду бюджету міста Києва здійснити неможливо, у зв’язку з тим, що у бюджеті міста Києва на 2025 рік не передбачені видатки для Святошинського району на відновлення закладів освіти, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, та неможливо здійснити перерозподіл відповідних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів - Святошинській районній у місті Києві державній адміністрації", - повідомив перший заступник голови Василь Григоренко.

Він зазначив, що управлінням освіти Святошинської райадміністрації були направлені листи (8 та 11 серпня) начальникові КМВА Тимуру Ткаченку та голові Постійної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу КМДА Віталію Кличку з проханням розглянути можливість виділення коштів із резервного фонду міського бюджету на проведення ремонтних відновлювальних робіт у шести закладах: дитячому садку №134, спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №96 ім. О. К. Антонова, спеціалізованих шкіл №40, №15, №16 та "Лісової казки". Наразі листи знаходяться на розгляді.

"За результатами розгляду, у разі виділення коштів, управлінням освіти Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією будуть проведені відновлювальні роботи будівель закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти після проведення всіх процедур публічних закупівель в електронній системі Prozorro відповідно до чинного законодавства у сфері закупівель", - повідомив Григоренко.