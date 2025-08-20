Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Харківщині

Міністр оборони України Денис Шмигаль у межах робочої поїздки відвідав підрозділи Сил оборони, які виконують завдання із захисту Харківської області.

"Зустрівся з керівниками та військовослужбовцями 2-го корпусу Національної гвардії України, 3-ї бригади НГУ, 13-ї бригади НГУ "Хартія", 17-ї Полтавської та 18-ї Словʼянської бригад НГУ, 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців 12 АК СВ ЗСУ, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка ОК "Схід" СВ ЗСУ, 127-ї окремої важкої механізованої бригади 11 АК ОК "Схід" СВ ЗСУ", - написав Шмигаль у Facebook.

Шмигаль подякував оборонцям за відважність і стійкість, стримування російських загарбників та захист цивільних. Міністр нагородив військових відомчими відзнаками.

Він заслухав актуальну інформацію щодо обстановки на фронті, завданих ворогу втрат і нагальних потреб бригад. Окрім того, ознайомився з інноваційними підходами до планування та ведення бойових дій, а також із технологічними спроможностями підрозділів.

Главі Міноборони представили ключові напрями розвитку бригад: удосконалення системи управління, підготовку особового складу та підвищення ефективності взаємодії між підрозділами.

"Працюємо над подальшою цифровізацією війська, впроваджуємо сучасні рішення та геймченджери, які принесуть нам перевагу над ворогом на полі бою. Дякуємо кожному воїну, хто стоїть на захисті Батьківщини", - зазначив Шмигаль.

Також він повідомив про свій візит до Центру протиповітряної оборони Харкова, де заслухав звіти щодо ситуації на цьому напрямку.

"Росіяни обстрілюють Харків майже щодня. Наша мета - убезпечити людей від ворожого терору. Робимо в цьому напрямку відповідні кроки", - наголосив глава Міноборони.

Шмигаль подякував військовослужбовцям Центру ППО за професійність та витримку.

Джерело: https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/1319753276381443?ref=embed_post

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/1319768416379929?ref=embed_post