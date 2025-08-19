Чотири країни з IT-коаліції передали Україні ноутбуки, зарядні станції та інше обладнання на EUR10 млн

Міністерство оборони України протягом липня та серпня отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання загальною вартістю 10 млн, яку профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія, повідомляється на сайті оборонного відомства у вівторок.

"Цього разу партнери передали: 6 948 ноутбуків для підрозділів ЗСУ, а також для інформаційно-комунікаційних систем "Оберіг", "Імпульс" та Медичної Інформаційної Системи; 318 зарядних станцій; 2 304 засоби зв’язку; 442 монітори; обладнання для центрів обробки даних Міноборони та ЗСУ; мережеве обладнання для інфраструктури "ІКС Оберіг"; маршрутизатори, комутатори, ліцензії та інше обладнання для впровадження програмно-орієнтованих мереж ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Окремою поставкою отримано 1 000 маршрутизаторів від Латвії на суму понад EUR77 тис.

У Міноборони зазначили, що це вже четверта та п’ята поставки від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю EUR3,3 млн, у лютому – на EUR7,5 млн та у квітні – близько EUR2 млн.

"Завдяки новій поставці від країн IT-коаліції ми зможемо технічно забезпечити підрозділи ЗСУ, в яких впроваджуються цифрові продукти та сервіси", – сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Оксана Ферчук.

ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

Джерело: https://mod.gov.ua/news/it-koalicziya-peredala-ukrayini-obladnannya-na-10-mln-yevro