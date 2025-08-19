Інтерфакс-Україна
Події
15:23 19.08.2025

Чотири країни з IT-коаліції передали Україні ноутбуки, зарядні станції та інше обладнання на EUR10 млн

2 хв читати
Чотири країни з IT-коаліції передали Україні ноутбуки, зарядні станції та інше обладнання на EUR10 млн

Міністерство оборони України протягом липня та серпня отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання загальною вартістю 10 млн, яку профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія, повідомляється на сайті оборонного відомства у вівторок.

"Цього разу партнери передали: 6 948 ноутбуків для підрозділів ЗСУ, а також для інформаційно-комунікаційних систем "Оберіг", "Імпульс" та Медичної Інформаційної Системи; 318 зарядних станцій; 2 304 засоби зв’язку; 442 монітори; обладнання для центрів обробки даних Міноборони та ЗСУ; мережеве обладнання для інфраструктури "ІКС Оберіг"; маршрутизатори, комутатори, ліцензії та інше обладнання для впровадження програмно-орієнтованих мереж ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Окремою поставкою отримано 1 000 маршрутизаторів від Латвії на суму понад EUR77 тис.

У Міноборони зазначили, що це вже четверта та п’ята поставки від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю EUR3,3 млн, у лютому – на EUR7,5 млн та у квітні – близько EUR2 млн.

"Завдяки новій поставці від країн IT-коаліції ми зможемо технічно забезпечити підрозділи ЗСУ, в яких впроваджуються цифрові продукти та сервіси", – сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Оксана Ферчук.

ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

Джерело: https://mod.gov.ua/news/it-koalicziya-peredala-ukrayini-obladnannya-na-10-mln-yevro

Теги: #міноборони #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:34 19.08.2025
Міноборони оприлюднило історії військових, які після СЗЧ добровільно повернулися до служби

Міноборони оприлюднило історії військових, які після СЗЧ добровільно повернулися до служби

13:56 18.08.2025
Міноборони до кінця 2026р. має укладати 4,5 тис. контрактів та мобілізовувати 2,5 тис. українців щомісяця – проєкт Програми дій уряду

Міноборони до кінця 2026р. має укладати 4,5 тис. контрактів та мобілізовувати 2,5 тис. українців щомісяця – проєкт Програми дій уряду

17:55 15.08.2025
Міноборони та "Повернись живим" підписали меморандум про співпрацю

Міноборони та "Повернись живим" підписали меморандум про співпрацю

12:48 15.08.2025
Міноборони допустило до експлуатації 9 нових зразків РЕБ у липні, більшість – українського виробництва

Міноборони допустило до експлуатації 9 нових зразків РЕБ у липні, більшість – українського виробництва

11:51 14.08.2025
Рютте: Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні

Рютте: Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні

20:07 13.08.2025
Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

21:43 12.08.2025
Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі за будівництво житла для військових

Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі за будівництво житла для військових

10:47 12.08.2025
Шмигаль заявив завдання максимально швидко збільшити фінансування батальйонів на передовій

Шмигаль заявив завдання максимально швидко збільшити фінансування батальйонів на передовій

14:50 11.08.2025
Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

15:17 09.08.2025
Новим речником Міноборони став журналіст та телеведучий Дрималовський

Новим речником Міноборони став журналіст та телеведучий Дрималовський

ВАЖЛИВЕ

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

ОСТАННЄ

На Харківщині ворожий дрон влучив у "швидку", постраждали медпрацівники

Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Новий парк площею 3,5 га відкрили в Києві на березі Дніпра

Пожежі в Іспанії охопили за добу ще 30 тис. га

Глави МЗС Швейцарії підтримує проведення саміту щодо України в Женеві

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

ГУР поповнило список суден, задіяних у викраданні українського зерна і вугілля

Жертвами повеней у Пакистані стали 358 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА