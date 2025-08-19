Інтерфакс-Україна
14:09 19.08.2025

У Запоріжжі число поранених зросло до 36, серед них – троє дітей – ОВА

До 36 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя у понеділок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у вівторок.

"Медична допомога знадобилася двом дітям, постраждалим від ворожої атаки на Запоріжжя. 16-річна дівчина та 14-річний хлопець госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Таким чином внаслідок російського удару по обласному центру вже 36 поранених. Троє людей загинуло", - написав він у телеграм.

За інформацією очільника ОВА, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено та зруйновано 11 багатоквартирних будинків, 10 будинків приватного сектору, нежитлові будівлі.

Раніше повідомлялось про 33 поранених та трьох загиблих в результаті ворожої атаки на Запоріжжя, серед поранених – 17-річний юнак. Через ворожий удар зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств. З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками, пізніше він помер.

 

Теги: #запоріжжя #постраждалі #обстріл

