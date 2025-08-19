Інтерфакс-Україна
Події
13:09 19.08.2025

Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі - САП

2 хв читати
Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним колишнього начальника структурного підрозділу поліції ГУ Нацполіції в Чернівецькій області в підбурюванні до надання хабаря і засудив до 7 років позбавлення волі.

"19 серпня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому начальнику структурного підрозділу поліції ГУНП в Чернівецькій області", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, посадовця було викрито на підбурюванні громадянки до надання 40 тис. євро неправомірної вигоди за начебто домовленість із заступником начальника Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області щодо непритягнення її до кримінальної відповідальності та заволодінні цими коштами.

"Вироком суду колишнього посадовця Нацполіції визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК України, та призначено остаточне покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", - зазначають в САП.

Суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід - заставу в розмірі 2 млн грн. Також до набрання вироком законної сили покладено на особу такі процесуальні обов’язки: не відлучатися з Чернівецького району Чернівецької області без дозволу суду; здати уповноваженому органу державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інший документ, який дає право виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Теги: #вакс #нацполіція #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 19.08.2025
СБУ та Нацполіція припинили діяльність схеми оформлення фіктивних меддовідок для ухилення від мобілізації у Києві

СБУ та Нацполіція припинили діяльність схеми оформлення фіктивних меддовідок для ухилення від мобілізації у Києві

11:17 19.08.2025
Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

16:28 18.08.2025
Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

19:28 15.08.2025
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру екснардепу Грановському у справі ОПЗ

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру екснардепу Грановському у справі ОПЗ

12:31 15.08.2025
ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 5 млн грн у ексголови райради на Рівненщині - САП

ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 5 млн грн у ексголови райради на Рівненщині - САП

12:07 15.08.2025
Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

09:38 15.08.2025
Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

15:34 13.08.2025
СБУ та Нацполіція затримали колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

12:51 13.08.2025
ВАКС засудив депутата з Одещини до 5 років в’язниці

ВАКС засудив депутата з Одещини до 5 років в’язниці

15:24 08.08.2025
САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

Парламент прийняв за основу доопрацьований законопроєкт щодо посилення взаємодії між НБУ та ФГВФО

Майора Даніеля "Кубу" Кітонє призначено новим командиром 13-ї бригади НГУ "Хартія"

На зустрічах у США вдалося посилити трансатлантичну солідарність у боротьбі з російським агресором - Мережко

Тепла погода без опадів буде в Україні у середу, в четвер на заході можливі короткочасні дощі та грози

"Сталевий Фронт" Ахметова передав РЕБ для Нацгвардії на 29 млн грн

Українські правозахисники звернулися до ООН через системні порушення РФ прав українців в окупації

Зеленський: гарантії безпеки для України будуть, вже працюємо над конкретним їх наповненням

Показник охоплення дошкільною освітою має вирости з 51% до 60% до кінця 2026р - проєкт програми дій уряду

Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

У Києві відкрилася виставка 13-го етапу артмарафону "Покоління війни"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА