СБУ та Нацполіція припинили діяльність схеми оформлення фіктивних меддовідок для ухилення від мобілізації у Києві

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві.

"За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів. До незаконної діяльності він залучив ще одного юриста і трьох лікарів з відомих медустанов столиці України", - йдеться у повідомленні СБУ у вівторок.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено готівкою: понад 7 млн грн; понад $250 тис. і EUR16 тис. У гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.

"За даними слідства, щоб гарантувати військовозобов’язаним клієнтам відстрочку від призову або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медвисновки про нібито наявні в чоловіків тяжкі діагнози", - повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, учасники "схеми" діяли у змові та чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів.

Також фігуранти за гроші пропонували ухилянтам "бронь" через фіктивне працевлаштування до однієї з держустанов столиці.

Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали організатора оборудки, коли він одержував новий транш хабаря.

Наразі затриманому і двом його спільникам – юристу та лікарю-кардіологу – повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом); ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.