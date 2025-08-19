Інтерфакс-Україна
Події
12:53 19.08.2025

СБУ та Нацполіція припинили діяльність схеми оформлення фіктивних меддовідок для ухилення від мобілізації у Києві

2 хв читати
СБУ та Нацполіція припинили діяльність схеми оформлення фіктивних меддовідок для ухилення від мобілізації у Києві

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві.

"За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів. До незаконної діяльності він залучив ще одного юриста і трьох лікарів з відомих медустанов столиці України", - йдеться у повідомленні СБУ у вівторок.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено готівкою: понад 7 млн грн; понад $250 тис. і EUR16 тис. У гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.

"За даними слідства, щоб гарантувати військовозобов’язаним клієнтам відстрочку від призову або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медвисновки про нібито наявні в чоловіків тяжкі діагнози", - повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, учасники "схеми" діяли у змові та чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів.

Також фігуранти за гроші пропонували ухилянтам "бронь" через фіктивне працевлаштування до однієї з держустанов столиці.

Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали організатора оборудки, коли він одержував новий транш хабаря.

Наразі затриманому і двом його спільникам – юристу та лікарю-кардіологу – повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом); ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Теги: #ухилення #мобілізація #нацполіція #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 19.08.2025
Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі - САП

Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі - САП

10:35 19.08.2025
Професорка університету залучила до співпраці з ворогом колишнього студента та ексвійськового - СБУ

Професорка університету залучила до співпраці з ворогом колишнього студента та ексвійськового - СБУ

14:13 15.08.2025
СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

12:07 15.08.2025
Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

10:14 15.08.2025
СБУ з початку війни викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами

СБУ з початку війни викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами

09:38 15.08.2025
Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

14:52 14.08.2025
СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

10:21 14.08.2025
Охоронець школи єдиноборств на Одещині разом із друзями коригував ворожі атаки

Охоронець школи єдиноборств на Одещині разом із друзями коригував ворожі атаки

15:34 13.08.2025
СБУ та Нацполіція затримали колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

11:34 11.08.2025
Правоохоронці викрили 27 чоловіків, які використовували фальшиві документи для уникнення мобілізації

Правоохоронці викрили 27 чоловіків, які використовували фальшиві документи для уникнення мобілізації

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

Парламент прийняв за основу доопрацьований законопроєкт щодо посилення взаємодії між НБУ та ФГВФО

Майора Даніеля "Кубу" Кітонє призначено новим командиром 13-ї бригади НГУ "Хартія"

На зустрічах у США вдалося посилити трансатлантичну солідарність у боротьбі з російським агресором - Мережко

Тепла погода без опадів буде в Україні у середу, в четвер на заході можливі короткочасні дощі та грози

"Сталевий Фронт" Ахметова передав РЕБ для Нацгвардії на 29 млн грн

Українські правозахисники звернулися до ООН через системні порушення РФ прав українців в окупації

Зеленський: гарантії безпеки для України будуть, вже працюємо над конкретним їх наповненням

Показник охоплення дошкільною освітою має вирости з 51% до 60% до кінця 2026р - проєкт програми дій уряду

Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

У Києві відкрилася виставка 13-го етапу артмарафону "Покоління війни"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА