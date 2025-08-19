Інтерфакс-Україна
Події
11:47 19.08.2025

Готовність США стати гарантом безпеки України змінює риторику про зупинку війни за будь-яку ціну на визнання, що РФ треба стримувати силою - Кондратюк

Готовність США стати гарантом безпеки України змінює риторику про зупинку війни за будь-яку ціну на визнання, що Росію треба стримувати силою, вважає заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Уперше за каденції Трампа прозвучала готовність США дати Києву стратегічний захист. Уперше Трамп особисто визнав, що безпека України - частина стратегічних інтересів США та НАТО. Це змінює риторику: замість "зупинити війну будь-якою ціною" - визнання, що Росію треба стримувати силою та гарантіями, а не тільки переговорами", - написала Кондратюк на своїй сторінці у Фейсбуці у вівторок.

За її словами, для Києва це сигнал, що навіть без швидкого вступу до НАТО існує реалістична альтернатива, яка може закріпитися юридично.

"Така собі "гібридна модель НАТО": юридично не Альянс, але політично - сигнал, що Україна не залишиться сам на сам", - підкреслила віце-спікер.

На думку Кондратюк, тепер українській дипломатії треба перетворити цю обіцянку на конкретний документ із чіткими механізмами.

"Що це може бути? Двостороння угода зі США за аналогією з договорами США-Південна Корея, США-Японія, де Штати беруть на себе зобов’язання захищати країни в разі нападу? Тристоронні чи багатосторонні домовленості: США + ключові європейські країни (Британія, Франція, Німеччина)? Окремий безпековий блок для України, інтегрований у НАТО, але без формального членства? У будь-якому разі переговори у США показали, що Україна на боці добра. Що вона не одна. З нею найпотужніші країни Європи. Це не гарантія, але шанс", - наголосила Кондратюк.

Вона також вітає, що на переговорах у США обговорювалась тема повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала.

"Добре, що тема повернення викрадених і депортованих дітей прозвучала на зустрічі такого високого рівня. Про неї говорив і Дональд Трамп, і Урсула фон дер Ляйєн. Добре, що ця надзвичайно сенситивна тема порушується і в горизонталі Перших леді", - вважає Кондратюк.

