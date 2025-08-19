Інтерфакс-Україна
09:49 19.08.2025

Заяву на виплати по програмі "Пакунок школяра" можна подати до 15 листопада - Міносвіти

Заяву на отримання виплати по державній програмі "Пакунок школяра" в "Дії" або Пенсійному фонді можна подати до 15 листопада, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Стартує нова державна програма соціальної підтримки родин — "Пакунок школяра". Програму спрямовано на допомогу батькам майбутніх першокласників у придбанні канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття. "Пакунок школяра" — це одноразова грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Виплату спрямовано на забезпечення дітей потрібними речами для комфортного та успішного старту в навчанні", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначаєтьсч, що отримати виплату можуть батьки (або законні представники) дітей, які будуть зараховані до першого класу закладів освіти на підконтрольній території України у 2025–2026 навчальному році, а дітям, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, допомогу призначатимуть після їхнього повернення. 

У відомстві звернули увагу, що допомога надається лише одному з батьків (або законному представнику) дитини.

Щоб отримати "Пакунок школяра" необхідно: обрати заклад освіти та подати заяву про зарахування дитини до першого класу; дочекатися внесення даних до системи АІКОМ — державного реєстру у сфері освіти; подати заяву на виплату в "Дії" та обрати банк для відкриття "Дія.Картки".

"Якщо родина не користується "Дією", можна звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду із письмовою заявою про надання цієї допомоги. У заяві треба зазначити банк та номер рахунку зі спеціальним режимом використання", - розповіли в міністерстві.

У Міносвіти нагадали, що допомога надається отримувачу в безготівковій формі суто для придбання шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття, а витратити кошти можна як у фізичних магазинах, так і через інтернет-магазини, які є юридичними особами або ФОП.

Зазначається, що отримані гроші потрібно використати протягом 180 днів з моменту зарахування на рахунок, інакше невикористані кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію", а гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

"Пакунок школяра" буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передасть цю інформацію в Пенсійний фонд, після чого в "Дії" людям прийде пуш-сповіщення, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявку і на їхню спеціальну віртуальну карту зараховують гроші.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

