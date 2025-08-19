Зеленський: це була найкраща наша зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський назвав свою останню зустріч із президентом США Дональдом Трампом "найкращою" та додав, що лідери багато що обговорили.

"Я б хотів подякувати президенту Трампу за цю зустріч. Це була найкраща з наших зустрічей. Це важливо. Окрім того, що ми багато про що поговорили, довга бесіда в деталях", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

Президент подякував США, за те що розмова була достатньо довгою, з мапою, яку підготували Сполучені Штати, і була можливість "не по чуткам", а реально обговорити хто та що контролює на полі бою.

"Трішки я сперечався навіть з відсотком, який був на мапі, тому що я дуже добре орієнтуюсь в відсотках, які тимчасово окуповані. Але тим не менш у нас не було сперечання, у нас була дійсно тепла, хороша, предметна розмова", - зауважив Зеленський.