02:54 19.08.2025

Зеленський про зустріч з Трампом: неприйнятних рішень не відбулось, кожен зробив свою роботу

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом неприйнятних рішень не відбулось, кожен зробив своє, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це дискусія. Це діалог з партнерами. У кожного з нас є свої аргументи. Неприйнятних рішень не відбулось. Я думаю, що кожен з нас зробив своє", - сказав Зеленський журналістам, відповідаючи на питання: "Чи не прозвучало щось під перемовин мультисторонніх чи двосторонніх, що є неприйнятим?"

