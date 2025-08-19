Зеленський про зустріч з Трампом: неприйнятних рішень не відбулось, кожен зробив свою роботу

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом неприйнятних рішень не відбулось, кожен зробив своє, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це дискусія. Це діалог з партнерами. У кожного з нас є свої аргументи. Неприйнятних рішень не відбулось. Я думаю, що кожен з нас зробив своє", - сказав Зеленський журналістам, відповідаючи на питання: "Чи не прозвучало щось під перемовин мультисторонніх чи двосторонніх, що є неприйнятим?"