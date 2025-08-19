Мерц продовжує наполягати на необхідності перемир’я перед наступним етапом переговорів

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після завершення переговорів з президентом США Дональдом Трампом продовжує наполягати на укладенні перемир’я між Україною й РФ як необхідній передумові подальших переговорів. Про це Мерц заявив на платформі X в ніч на вівторок.

"Сьогодні у Вашингтоні відбулася вдала зустріч з президентом Трампом, президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами, але наступні кроки будуть складнішими. Ми маємо чинити тиск на Росію. Перед подальшими переговорами має бути укладено перемир'я", - написав Мерц на X.

Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/1957566381366419938