22:16 18.08.2025

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час своєї зустрічі обговорили гарантії безпеки для України.

"Ми обговорили дуже делікатні питання. Перший з них – це гарантії безпеки, і ми дуже раді, пане президенте, що всі лідери тут, і безпека в Україні залежить від Сполучених Штатів і від вас, і від тих лідерів, які з нами, в наших серцях, вони були онлайн до вчорашнього дня, і так далі. Тож багато країн на боці України, наш народ і всі ми хочемо закінчити цю війну, зупинити Росію і зупинити цю війну. Ми говорили про це, і ми будемо говорити більше про гарантії безпеки", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з європейськими лідерами.

