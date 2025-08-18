Інтерфакс-Україна
Події
22:03 18.08.2025

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Сьогодні "дуже успішний день", з президентом України Володимиром Зеленським обговорили багато питань, заявив президент США Дональд Трамп.

"Наразі ми мали дуже успішний день. Важливі обговорення, оскільки ми працюємо над тим, щоб покласти край вбивствам і зупинити війну в Україні. Ми всі працюємо над досягненням однієї мети. Дуже простої мети. Ми хочемо зупинити вбивства, вирішити цю проблему. Я щойно мав честь бути разом із президентом Зеленським і взяти участь у всіх обговореннях, які ми провели", - сказав Трамп перед початком зустрічі з європейськими лідерами.

"Ми обговорили багато питань, і сьогодні я побіжно поспілкувався з президентом Путіним. Ми зателефонуємо президенту Путіну одразу після цієї зустрічі", - додав він.

