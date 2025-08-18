Інтерфакс-Україна
Події
21:01 18.08.2025

Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО – Трамп

1 хв читати
Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО – Трамп

Україні буде забезпечений захист, який буде подібний до захисту країн НАТО, є люди, які хочуть надати такий захист, заявив президент США Дональд Трамп.

"Вам забезпечать захист схожий на захист країну НАТО. У нас зараз є люди, які чекають у сусідній залі, які хочуть надати такий захист, вони дуже в цьому переконані, і я вважаю, що це надзвичайно важливо, важливо дійти до домовленості", - сказав Трамп перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Також він додав, що не ведеться мова про припинення вогню, американський лідер прагне досягти мирної угоди між Україною та Росією.

Теги: #захист #нато #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:17 18.08.2025
Трамп: спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше

Трамп: спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше

20:58 18.08.2025
Зеленський: Ми маємо можливість купувати зброю в США

Зеленський: Ми маємо можливість купувати зброю в США

20:54 18.08.2025
Трамп: Я хотів би перемир’я, стратегічно це може бути не на користь однієї з сторін

Трамп: Я хотів би перемир’я, стратегічно це може бути не на користь однієї з сторін

20:46 18.08.2025
Трамп: Сьогодні буде багато гарних результатів

Трамп: Сьогодні буде багато гарних результатів

17:56 18.08.2025
Генсек НАТО і посол США в НАТО провели розмову з Келлогом та командою перед зустріччю Зеленського з Трампом

Генсек НАТО і посол США в НАТО провели розмову з Келлогом та командою перед зустріччю Зеленського з Трампом

16:33 18.08.2025
Партнери з НАТО та ЄС за 3 тижні подали запити на тестування 50 оборонних продуктів в Україні – 1-й віцепрем’єр

Партнери з НАТО та ЄС за 3 тижні подали запити на тестування 50 оборонних продуктів в Україні – 1-й віцепрем’єр

12:41 18.08.2025
Стефанчук: Для України НАТО - це гарантія безпеки та внутрішнього вибору

Стефанчук: Для України НАТО - це гарантія безпеки та внутрішнього вибору

14:23 17.08.2025
Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

08:29 16.08.2025
ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

13:32 15.08.2025
Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

ВАЖЛИВЕ

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

Зеленський: Ми маємо можливість купувати зброю в США

Трамп: Я хотів би перемир’я, стратегічно це може бути не на користь однієї з сторін

ОСТАННЄ

Трамп сподівається, що Росія негайно звільнить понад 1000 полонених

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

Зеленський: Ми відкриті до виборів, однак для їх проведення необхідно перемир’я

Трамп: Ми маємо впевнитися, що мир буде довготривалим, працюватимемо з Україною та РФ

Трамп: Якщо сьогодні у нас все спрацює, у нас буде тристороння зустріч

Зеленський прибув до Білого дому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА