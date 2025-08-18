Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО – Трамп

Україні буде забезпечений захист, який буде подібний до захисту країн НАТО, є люди, які хочуть надати такий захист, заявив президент США Дональд Трамп.

"Вам забезпечать захист схожий на захист країну НАТО. У нас зараз є люди, які чекають у сусідній залі, які хочуть надати такий захист, вони дуже в цьому переконані, і я вважаю, що це надзвичайно важливо, важливо дійти до домовленості", - сказав Трамп перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Також він додав, що не ведеться мова про припинення вогню, американський лідер прагне досягти мирної угоди між Україною та Росією.