20:35 18.08.2025

Трамп: Якщо сьогодні у нас все спрацює, у нас буде тристороння зустріч

Якщо зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа "спрацює", тоді будуть тристоронні переговори за участі лідерів України, США та РФ, заявив президент США Дональд Трамп.

"Так, у нас буде зустріч, якщо сьогодні все спрацює, у нас будуть також тристоронні переговори", - сказав Трамп перед початком зустрічі з Зеленським у понеділок у Білому домі.

У той же час, президент України наголосив, що Україна готова до тристоронньої зустрічі.

Теги: #трамп #зустріч #зеленський

