17:53 18.08.2025

Число постраждалих у Запоріжжі зросло до 30 людей – обладміністрація

До 30 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграмі.

"До 30 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога", - написав він.

Раніше про 20 поранених та трьох загиблих в результаті ворожої атаки на Запоріжжя, серед поранених – 17-річний юнак.

Раніше в цей день повідомлялося, що через ворожий удар зайнялися магазини та зупинка, було пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста. З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками, пізніше він помер.

