Інтерфакс-Україна
Події
16:28 18.08.2025

Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

2 хв читати
Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

Верховний суд підтвердив вирок особі, яку викрили на підбурюванні до надання хабаря колишньому директору Державного бюро розслідувань, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Касаційний кримінальний суд Верховного суду постановив залишити без змін вирок ВАКС від 26.06.2024 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 26.11.2024 ", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією антикорупційної прокуратури, Верховний суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність рішень судів.

Таким чином, за інформацією САП, Щербину визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України. Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Крім того суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції.

Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, в червні 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив Щербину до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна особу за підбурювання до надання неправомірної вигоди в розмірі $150 тис. ексдиректору ДБР.

Йдеться про колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігоря Щербину.

В 2019 році детективи Національного антикорупційного бюро України за погодженням прокурорів САП повідомили Щербині та підприємцю у сфері будівництва, викритим на одержанні $75 тис. неправомірної вигоди, про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

За даними слідства, колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовника $150 тис. неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі ексдиректору Державного бюро розслідувань.

Зокрема, колишній директор ДБР в обмін на гроші нібито мав забезпечити закриття кримінального провадження, яке розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії.

Теги: #хабарництво #суд #вирок #сап #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:57 18.08.2025
Директор ДБР обговорив із керівництвом Нацполіції та ЗСУ посилення взаємодії у протидії СЗЧ

Директор ДБР обговорив із керівництвом Нацполіції та ЗСУ посилення взаємодії у протидії СЗЧ

20:57 15.08.2025
Суд відмовився задовольнити клопотання про взяття під варту і відсторонення від посади керівника апарату КМДА Загуменного

Суд відмовився задовольнити клопотання про взяття під варту і відсторонення від посади керівника апарату КМДА Загуменного

15:02 15.08.2025
Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

12:31 15.08.2025
ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 5 млн грн у ексголови райради на Рівненщині - САП

ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 5 млн грн у ексголови райради на Рівненщині - САП

15:36 14.08.2025
ДБР завершило розслідування справи про ухилення Шабуніна від військової служби

ДБР завершило розслідування справи про ухилення Шабуніна від військової служби

15:27 14.08.2025
Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

10:57 14.08.2025
Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

10:52 14.08.2025
Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

09:36 14.08.2025
ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

16:00 13.08.2025
Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

Сибіга очікує від зустрічі у Вашингтоні чіткішого розуміння параметрів гарантій безпеки та наближення зустрічі Зеленський-Путін-Трамп

Україна докладає всіх зусиль для закінчення війни цього року – глава МЗС

Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

ОСТАННЄ

Число постраждалих у Запоріжжі зросло до 30 людей – обладміністрація

Трамп перед зустріччю з Зеленським: це видатний день, у нас ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно

Перекачка нафти по "Дружбі" повністю зупинена після удару по НПС в Тамбовській області – Генштаб ЗСУ

Трамп назвав "тупими" своїх критиків та вкотре пообіцяв вирішити "катастрофу між Росією та Україною"

Аптеки вимагали з виробників гроші за продаж ліків – Ляшко

Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих територій – Єрмак

Кількість постраждалих через удари БпЛА по житловій п'ятиповерхівці у Харкові зросла до 24 - ДСНС

Трамп накинувся з критикою на опозиційні ЗМІ

Зеленський і Келлог обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості

Уряд до кінця 2025р завершить формування наглядових рад енергокомпаній – проєкт Програми дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА