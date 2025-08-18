Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

Верховний суд підтвердив вирок особі, яку викрили на підбурюванні до надання хабаря колишньому директору Державного бюро розслідувань, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Касаційний кримінальний суд Верховного суду постановив залишити без змін вирок ВАКС від 26.06.2024 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 26.11.2024 ", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією антикорупційної прокуратури, Верховний суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність рішень судів.

Таким чином, за інформацією САП, Щербину визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України. Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Крім того суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції.

Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, в червні 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив Щербину до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна особу за підбурювання до надання неправомірної вигоди в розмірі $150 тис. ексдиректору ДБР.

Йдеться про колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігоря Щербину.

В 2019 році детективи Національного антикорупційного бюро України за погодженням прокурорів САП повідомили Щербині та підприємцю у сфері будівництва, викритим на одержанні $75 тис. неправомірної вигоди, про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

За даними слідства, колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовника $150 тис. неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі ексдиректору Державного бюро розслідувань.

Зокрема, колишній директор ДБР в обмін на гроші нібито мав забезпечити закриття кримінального провадження, яке розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії.