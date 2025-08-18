Україна докладає всіх зусиль для закінчення війни цього року – глава МЗС

Зустріч президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, яка запланована на вечір понеділка, є одним з визначальних моментів у наближенні миру, якого Україна прагне досягти цього року, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Визначальний момент (…), коли дійсно завдяки максимальній мобілізації дипломатичних зусиль ми можемо зробити справедливий мир ближчим. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб ця війна закінчилася цього року", – сказав він на презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок.