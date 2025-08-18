Два екіпажі УЧХ допомагали постраждалим від атаки БпЛА на Харків

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Два екіпажі загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали постраждалим внаслідок російської атаки БпЛА на Харків.

"Цієї ночі волонтери Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста надавали допомогу постраждалим на місці влучання у Харкові. На місці працювало два екіпажі загонів швидкого реагування та кінологи, вони разом з іншими службами проводили обхід територій та квартир, надавали допомогу пораненим, підтримували постраждалих, разом з медиками рятували дитину", - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

Як повідомлялось, внаслідок ворожого дронового удару по індустріальному району Харкова загинуло 7 осіб, щонайменше 30 постраждали.

За даними ДСНС, у житлову 5-поверхівку,сталися руйнації та пожежі на загальній площі 900 м кв.