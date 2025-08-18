РФ навмисно атакує по об'єктах SOCAR в Україні, діючи всупереч інтересам Азербайджану – Сибіга

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розцінює повторний удар російських окупантів по власності азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR в Україні як цілеспрямовані дії РФ проти інтересів Азербайджану та заявляє про необхідність дати на них належну дипломатичну та правову відповідь.

"Цієї ночі росіяни завдали удару по нафтових терміналах SOCAR в Одеській області. Другий російський удар по азербайджанській державній компанії за останні тижні. Москва робить це навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану. Це ще раз демонструє важливість нового рівня співпраці між Україною та Азербайджаном, а також необхідність належної дипломатичної та правової відповіді на такі напади", - написав Сибіга в соцмережі Х в понеділок.

Як повідомлялося, через російський удар шахедами в ніч на понеділок, 18 серпня, в Одеській області було знищено паливну базу азербайджанської компанії SOCAR. На підприємстві виникла потужна пожежа. На нафтобазі внаслідок масованої атаки пошкоджено всі 17 резервуарів загальним обсягом понад 16 тис. куб. м, а також будівлю насосної станції, операторські та вагові, технічні приміщення. За попередньою інформацією на ранок понеділка загиблих та постраждалих немає.

Окупанти вже вдруге за місяць атакували інфраструктуру азербайджанської компанії. 8 серпня по цій же нафтобазі було запущено близько 10 російських БпЛА, що стало причиною часткового руйнування. Тоді, за даними ЗМІ, постраждали чотири людини — співробітники компанії.

Незабаром після атаки відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 11 серпня Алієв підписав розпорядження про виділення $2 млн на гуманітарну допомогу Україні. Гроші спрямують на закупівлю енергетичного обладнання.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у розмові з головою Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки Сахібою Ґафаровою висловив солідарність у зв’язку з репресіями проти азербайджанців в Росії та атаками на об’єкти SOCAR в Україні.