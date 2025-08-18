У вересні буде презентовано другий пакет підтримки прифронтових територій – Кулеба

Запуск програми підтримки прифронтових територій відбудеться 1 вересня, також буде презентовано другий пакет заходів допомоги, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Що стосується безпосереднього запуску програми, то відповідні послуги починають працювати з 1 вересня. Є послуги, які вже працюють, і вони будуть просто посилені або поширені на всі 238 прифронтових громад. Плануємо у вересні презентувати другий пакет підтримки. Він стосуватиметься питань відбудови, економічної активності, соціальної підтримки", – повідомив він під час презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок.

За словами міністра, преференції для прифронтових територій та терміни дії програм підтримки мають бути закріплені законодавчо. Відповідний законопроєкт обговорюється.

Згідно з Програмою дій уряду, відновлення регіонів та підтримка прифронтових громад є одним із пріоритетів Мінрозвитку. Основні напрями роботи – комплексне відновлення населених пунктів, енергоефективне відновлення житла, компенсації за житло власникам з тимчасово окупований територій, створення спеціального режиму та комплексна підтримка для прифронтових громад.

Кулеба підкреслив важливість оперативного відновлення громад, які потерпають від ворожих обстрілів.

"Що означає відновлення сьогодні? Перший тиждень – це робота з ліквідації наслідків цього обстрілу і вона має бути завершена протягом тижня -двох, в залежності від обсягів цього обстрілу. Подальші дії – забезпечити людей мінімальними заходами для підтримання життєдіяльності. Тобто, відремонтувати житло, інфраструктуру. Ми говоримо не про будівництво Трамп-Білдинг в Харкові. Поки що – ні. Але ми маємо підтримувати людей, які залишились в Харкові, людей, які працюють в інших громадах на лінії фронту", – пояснив віцепрем’єр.