Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Уночі росіяни нанесли показові та цинічні удари, Путін буде продовжувати вбиваства, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він наголосив, що всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки, однак в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по цивільній інфраструктурі.

"Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей. Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти", - повідомив президент.

Відомо про 20 постраждалих і 3 вбитих у результаті ракетних ударів по Запоріжжю.

"Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності", - додав Зеленський.

"Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути "стоп" повинна саме Москва", - резюмував глава держави.