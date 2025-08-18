Інтерфакс-Україна
10:57 18.08.2025

Запускається онлайн-платформа для українських виробників озброєння

1 хв читати

На виконання доручення президента України запускається онлайн-платформа zbroya.gov.ua, де зібрана уся корисна інформація та послуги для вітчизняних виробників озброєння та військової техніки, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у телеграм у понеділок.

"На платформі зібрані всі ключові державні інструменти: програми кредитування; можливості для випробувань та кодифікації виробів; цифрова бібліотека комплектуючих; інформація про освітні програми і вакансії", - йдеться у дописі.

Платформа буде доповнюватися новими сервісами. "Наше завдання — зробити єдину екосистему, яка закриє всі потреби українських зброярів. Перший крок до цього зроблено", - написав міністр.

Теги: #зброя #платформа

