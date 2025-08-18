Вибух автомобіля стався через детонацію невідомого пристрою - поліція

Фото: https://t.me/gunpKyiv

Правоохоронці з'ясували, що вибух автомобіля стався через детонацію невідомого пристрою, повідомила пресслужба поліції Києва.

"Поліція зʼясовує обставини вибуху у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою, вибухнув автомобіль. Постраждав власник транспортного засобу", - ідеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.

Як повідомлялося, в Подільському районі Києва стався вибух автомобіля на парковці, є постраждалий.